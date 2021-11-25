الحوثية والحركة الوطنية اليمنية - نجيب غلاب

2021/11/25 | 05:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_غلاب مكونات الحركة الوطنية بكافة اتجاهاتها ومهما كانت متناقضة جميعهم ضد الحوثية ككهنوت قوة البندقية مصدر شرعيته ويرفضون مشاريعها بابعادها المختلفة لانها تنقض الدولة والتعايش والسلم الاهلي وتتعامل مع السياسة بوعي دجال كاهن لا يرى الوطن الا عصابته والباقي اتباع ..‏ويرونها نقيض الوطن والوطنية ومصدر تهديد لليمن كهوية ووجود ومستقبل ‏ومشروع عنصري طائفيوأداة ايرانية مركزية ذهنيتها جعل اليمن قاعدة ......





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