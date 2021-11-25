واشنطن تحذر آبي أحمد: لا حل عسكريا للحرب الأهلية في إثيوبيا

2021/11/25 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة الأربعاء من أن "لا حل عسكريا" للنزاع في أثيوبيا وأن الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير والأوحد" لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلد الأفريقي، وذلك إثر إعلان الحكومة الأثيوبية أن رئيسها أبيي أحمد توجه إلى الجبهة لقيادة القوات الحكومية في قتالها ضد متمردين من إقليم تيغراي.

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