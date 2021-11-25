الآثار الجانبية لجرعة كورونا الثالثة.. ونصائح لتفاديها

2021/11/25 | 06:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت العديد من الدول في إعطاء الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا، حيث لا يزال العديد يتردد في أخذها خوفا من الآثار الجانبية التي قد تنشأ عنها.

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