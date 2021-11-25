2021/11/25 | 06:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، رسالة إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بعد ختام زيارته لتركيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص رسالة محمد بن زايد لأردوغان بختام زيارته لتركيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص رسالة محمد بن زايد لأردوغان بختام زيارته لتركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).