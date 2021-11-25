"تحرش بفتاتين بألفاظ مخالفة للآداب" والداخلية السعودية ترد

2021/11/25 | 06:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر قيام شخص بالتحرش بفتاتين مستخدما ألفاظا مخالفة للآداب في المدينة المنورة وسط تفاعل واسع.

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