الانهيار الرأسمالي العالمي الوشيك - عبد السلام أديب

2021/11/25 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب في حوار تلفزي مع الكاتب الفرنسي فرانز أوليفيي جيزبير حول كتابه الأخير "الجفلة Le sursaut، التاريخ الحميمي للجمهورية الخامسة" حيث يحاول فيه الكاتب المقارنة بين فرنسا اليوم وفرنسا خلال عهد الرئيس السابق شارل دوغول، وحيث يستخلص ان فرنسا اليوم هي في حالة انحدار مفتوح مقارنة مع عهد دوغول، كما يستخلص أن صناعة القرار السياسي اليوم في فرنسا لا يرقى الى جرأة القرارات السياسية التي كانت تتخذ في عهد شارل دو ......





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