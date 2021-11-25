2021/11/25 | 07:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الاستقبال الحافل بالشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لدى وصوله للعاصمة التركية، أنقرة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سابقة في البروتوكول التركي".. طريقة استقبال محمد بن زايد يثير تفاعلا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سابقة في البروتوكول التركي".. طريقة استقبال محمد بن زايد يثير تفاعلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).