2021/11/25 | 07:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت السلطات في كوريا الشمالية بإلإعدام على رجل قام بتهريب وبيع نسخ من مسلسل "غيم سكواد"، بعدما ألقي القبض على 7 طلاب ثانوية كانوا يشاهدونه، وفق ما كشفت مصادر لشبكة راديو "آسيا الحرة".

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