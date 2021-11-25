"مرحبا عسكر".. تحية محمد بن زايد لعناصر مراسم الاستقبال بتركيا تثير تفاعلا

2021/11/25 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تحية الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لعناصر مراسم الاستقبال خلال زيارته لتركيا بالقول "مرحبا عسكر".

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