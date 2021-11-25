وفاة رئيس نادي الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض

2021/11/25 | 08:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتوفي المستشار جلال إبراهيم، رئيس نادي الزمالك الأسبق، بعد صراع مع المرض استمر على مدار أكثر من عام.وأعلنت أسرة الراحل عن وفاته رسميا اليوم الخميس في إحدي المستشفيات، على أن تتم مراسم الجنازة والدفن في مدافن الأسرة.وتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور بخالص العزاء لأسرة الراحل ولنجله أحمد جلال نائب رئيس النادي.وعمل جلال إبراهيم بسلك القضاء كمستشار، وتولى منصب رئيس محكمة الجنايات، وتولى رئاسة الزمالك في الفترة من 1992 إلى 1996، وتولى رئاسة النادي للمرة الثانية عام 2010 حتى 2011، بعد الحكم ببطلان نتيجة الانتخابات التي أقيمت في آيار 2009.

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