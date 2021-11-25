السعودية .. تطور جديد في قضية

2021/11/25 | 08:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية القبض على شخص أساء لـ"لذات الإلهية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

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