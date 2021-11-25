مصر.. مبادرة لتمويل تحويل 4 ملايين فدان للري الحديث بتمويل 3.5 مليار دولار

2021/11/25 | 08:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق البنك المركزي المصري، مبادرة لتمويل تحويل 4 ملايين فدان لاستخدام الآليات والوسائل الحديثة والذكية لري الأراضي الزراعية، في إطار خطة مصر لترشيد استخدام المياه

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