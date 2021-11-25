2021/11/25 | 08:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن طبيب البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية في القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة.وقال طبيب البيت الأبيض في بيان إن ورم القولون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صحة الرئيس الأميركي..



البيت الأبيض يكشف تفاصيل جديدة المركز الخبري الوطني.

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