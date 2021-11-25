2021/11/25 | 09:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي «عدم التمكن من التوصل إلى اتفاق» في المحادثات مع إيران، فيما يثير تقدم إيران في برنامجها النووي وتقييد عمليات التفتيش قلق المجتمع الدولي.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير “الوكالة الذرية” يعلن عدم التوصل لاتفاق في المحادثات مع إيران المركز الخبري الوطني.

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