ذي قار: مقتل شاب وإصابة فتاة بالرصاص.. وإيقاف محاولة انتحار في اللحظات الأخيرة

2021/11/25 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الخميس، بأن فتىً لقى حتفه نتيجة العبث بالسلاح، فيما أصيبت فتاة بحادث مماثل.

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وقال المصدر لـ"ناس"، (25 تشرين الثاني 2021)، أن "الفتى (س.ن.ن) مواليد 2006 توفي بعد يومين من دخول المستشفى نتيجة إصابته برصاصة في بطنه نافذة من الظهر خلال تنظيفه سلاح بندقية نزع كلاشينكوف في حي الشهداء وسط الناصرية".

وأضاف المصدر، أن "الشابة (س.ي.ح) مواليد 2003 أطلقت النار على نفسها نتيجة العبث بالسلاح، وأصيبت برصاصتين في البطن والفخذ الأيمن"، مشيراً إلى أن "شرطة ناحية البطحاء لم تعثر على السلاح، وترجح أن يكون الحادث جنائياً".

وفي البطحاء أيضاً، تمكن مواطنون "من منع فتىً مواليد 2005 من الانتحار بعد أن أمسكوه خلال محاولته رمي نفسه من أعلى جسر البطحاء"، وفق المصدر ذاته.

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