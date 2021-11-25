2021/11/25 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جو_أتارد اتخذت الثورة السودانية منعطفا جديدا، حيث أعاد المجلس العسكري تنصيب عبد الله حمدوك رئيسا الوزراء، وذلك بعد 28 يوما من الانقلاب الذي أطاح به من السلطة.



لكن الشوارع التي ناضلت وقدمت الدماء لمدة شهر من أجل تحقيق الحكم المدني، لم تقابل هذا الخبر بالابتهاج بل بالغضب.في خطاب متلفز ألقاه، إلى جانب ممثلين عن الجيش، قال حمدوك إنه تم التوصل إلى اتفاق جديد يأمل في أن “ينهي إراقة الدماء”، وهو ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السودان: عودة رئيس الوزراء إلى السلطة خدعة، علينا أن نواصل النضال! - جو أتارد) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السودان: عودة رئيس الوزراء إلى السلطة خدعة، علينا أن نواصل النضال! - جو أتارد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).