انتماء النساء - نادية خلوف

2021/11/25 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لمن تنتمي النساء؟ سؤال قد يعتقد البعض انه عبثي ، لكن في الحقيقة فإن النساء لا ينتمين إلى عوائلهن، ولا إلى عقائدهن ، لأنهن أشيتاء معدة للبيع .



أتت امرأة إلى مكتبي وكانت تقول لي نحن الكورد .



كنت أعرف أنها عربية ، سألتها عن السبب أنها تقول أنها كوردية، فأجابتني أن زوجها كردي ، و أن أولادها يعتبرون أن أخوالهم لايحبونهم لأنهم أولاد امرأة ، كما أن جدهم يميز بينهم وبين أحفاده أولاد أبناءه، لذلك يرفض ......





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