ما دوافع لقاء محمد بن زايد وأردوغان وما دوافع التغيير الذي تشهده المنطقة؟ فواز جرجس يوضح لـCNN

2021/11/25 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال فواز جرجس، رئيس قسم الشرق الأوسط في كلية لندن للاقتصاد، إن انتفاضات الربيع العربية في عامي 2011 و2012 والـ11 عامًا الماضية تسببت في وضع خسارة للجميع في المنطقة، مشيرًا إلى أن اللقاء بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الخطوة الأولى على الأقل في الرحلة الطويلة” لحل بعض أبرز المشكلات التي تشهدها المنطقة.

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