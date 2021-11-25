2021/11/25 | 09:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 09:39

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).