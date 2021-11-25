2021/11/25 | 09:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت اسعار النفط اليوم الخميس مع تقلبات خلال الساعات الاولى من مساء وصباح هذا اليوم في انتظار رد أوبك + على إصدار النفط الخام بقيادة الولايات لتهدئة السوق، حتى في الوقت الذي أشارت فيه البيانات إلى تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 82.39 دولارا للبرميل […]

ظهرت المقالة عالميا..



النفط يرتفع مع ترقب اجتماع اوبك الأسبوع المقبل أولاً على الايام نيوز.

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