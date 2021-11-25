2021/11/25 | 09:48 - المصدر: السومرية نيوز
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انطلاق عملية أمنيّة واسعة في ديالى - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 3 محاور.. انطلاق عملية أمنية واسعة في ديالى – عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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