النصيري يهدي تكريمه بوسام الابداع الدولي الى البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية

2021/11/25 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اقيم في رحاب جامعة كلكامش المؤتمر العلمي الدولي الرابع للابداع والابتكار، برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وتضمن المؤتمر خمسة محاور وهي البحوث العلمية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والابتكارات والفنون الجميلة ومحور معارض وتوقيع الكتب.

وعلى هامش المؤتمر اقيم حفل توقيع لكتابي مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية الاستاذ سمير النصيري، الموسومان (الاقتصاد العراقي ..



تحديات الانهيار واستراتيجية النهوض ) و( اقتصادنا وحراك الاصلاح ) وتم تكريمه بوسام الابداع الدولي لجهوده المتميزة في تأليف الكتب الاقتصادية ومشاركتة في فعاليات المؤتمر.

واهدى النصيري، التكريم الى البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية لدعمهما المستمر له لمزيد من العطاء في خدمة اقتصادنا الوطني وقطاعنا المصرفي .

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