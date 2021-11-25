2021/11/25 | 09:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوس المدائن معروف بـ (طاق كسرى) ويبلغ عمره 1400 عام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. ترميم قوس المدائن الشهير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. ترميم قوس المدائن الشهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).