2021/11/25 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أعلن نقيب الموسيقيين المصريين الفنان المصري هاني شاكر عن ايقاف الفنان المصري محمد رمضان عن الغناء واحالته للتحقيق وذلك بسبب عدم التزامه بالآداب والتقاليد العامة وارتداء الملابس.وقال الفنان هاني شاكر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هاني شاكر يوقف محمد رمضان عن الغناء ويحيله للتحقيق المركز الخبري الوطني.

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