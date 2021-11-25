العامري يشتكي بلاسخارت للاتحاد الأوروبي: تتدخل في الانتخابات وكأنها رئيس المفوضية

2021/11/25 | 09:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، أن

مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين

بلاسخارت "تتدخل في الانتخابات

ونتائجها كأنها رئيس المفوضية العليا".

وقال مكتب العامري في بيان، إن الأخير

"استقبل بمكتبه في

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