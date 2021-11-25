الكاظمي يعلق على أحداث السليمانية

2021/11/25 | 09:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، أن الأحداث الأخيرة في محافظة

السليمانية تستدعي موقفاً مسؤولاً من

الجميع.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر" إن

"الأحداث المؤلمة الأخيرة بإقليم

كردستان ولاسيم

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