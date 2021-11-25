طقس متباين اليومين المقبلين..بدرجات حرارة عشرينية

2021/11/25 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا ..بدرجات حرارة عشرينية.وذكر بيان للهيئة اليوم :" ان طقس المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون يوم غد الجمعة صحوا الى غائم جزئيا ، والرياح في الوسطى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س تتحول تدريجيا الًى شمالية غربية خفيفة الًى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وفي الشمالية تكون حركتها متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (5-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم ".ومن المتوقع ان يكون طقس المنطقة الجنوبية صحوا بغيوم متفرقة .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 8 مئوية والعظمى 22 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في السليمانية ونينوى 7 مئوية واعلاها في الناصرية 13 مئوية ، وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 17 مئوية واعلاها في البصرة 27 مئوية.ويكون طقس يوم السبت المقبل بعموم المناطق صحوا بغيوم متفرقة ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة(10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم.وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا قليلا في الوسطى وتبقى على معدلاتها المسجلة في اليوم السابق بالمنطقتين الشمالية والجنوبية./انتهى3

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