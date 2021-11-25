اصابة موظف حكومي بهجوم مسلح في ديالى

2021/11/25 | 09:58 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب موظف حكومي في هجوم مسلح شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان موظفا في مديرية كهرباء ديالى اصيب بجروح خطرة بعد تعرضه الى اطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين اثناء خروجه من منزله في قرية ذيابه باطراف ناحية ابي صيدا "./ انتهى

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