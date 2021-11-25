2021/11/25 | 09:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن انطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى.وقال قائد العمليات طالب الموسوي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى المركز الخبري الوطني.

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