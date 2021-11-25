2021/11/25 | 10:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر هذا الفيديو اللحظة التي ألقى فيها الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، تحية لعناصر مراسم الاستقبال خلال زيارته لتركيا، حيث كان ولي عهد أبوظبي يسير بجانب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل أن يتوقفا قليلًا أمام عناصر مراسم الاستقبال، ويحييهم الشيخ محمد بن زايد بعبارة "مرحبا عسكر".

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