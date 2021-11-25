الشركة العامة للصناعات تعلن عودة ’إطارات بابل’ بمواصفات عالمية

2021/11/25 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

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بَعـدَ توقـف دامَ لسنـوات ...الشركـة العامـة للصناعـات المطاطيـة والإطـارات تُعلـن عـن تشغيـل مصنـع إطـارات بابـل وتسويـق ( ٦٠ ) إطـار مـن النـوع الشُعاعـي وبمُواصفـات عالميـة

- أعلنـت الشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن عن التشغيل الأولي للخطوط الإنتاجية في مصنع إطارات بابل بَعدَ توقف دامَ لسنوات طويلـة .وأفصـحَ مُدير عام الشركة المُهندس : حيـدر ناصـر ظاهـر عن البدء بتشغيل المصنع وإستكمال الإستعدادات اللازمة لإنتاج الإطارات ، مؤكداً عزم الشركة على إستثمار الإمكانيات والطاقات المُتاحة لديها والإرتقاء بواقعها ، مُشيراً إلى ان الشركة سَوقت إطارات علامة بابل إلى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الرصافة بعدد ( ٦٠ ) إطار وبحجم ( ١٨٥/٦٥/١٤ ) ، لافتاً إلى ان إطارات بابل من النوع الشُعاعي ( radial ) وخاضعة في جميع مراحل إنتاجها إلى فحوصات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وبمُواصفات شركة دنلوب الإنكليزية ، مُبيناً بأنَ الإطارات مضمونة لمُدة ثلاث أشهُر من تاريخ البيع وتصلُح للإستخدام في جميع الطرُق ومُختلف الظروف الجوية والمناخية والسُرع العالية وتتحمل درجات الحرارة المُرتفعة والمُنخفضة ولها طاقة تحمُلية عالية وخاضعة لفحوصات خارجية وداخلية أثبتت تفوقها على الإطارات الأجنبية ، مُبدياً الإستعداد للتجهيز الفوري إلى المُواطنين ودوائر الدولة من منافذ البيع في الديوانية والنجف الأشرف وبأسعار تنافُسيـة .

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