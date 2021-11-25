2021/11/25 | 10:14 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العدل: خصيص الف دونم في البصرة لتوزيعها بين موظفي الوزارة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/25 | 10:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير العدل: خصيص الف دونم في البصرة لتوزيعها بين موظفي الوزارة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير العدل: خصيص الف دونم في البصرة لتوزيعها بين موظفي الوزارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).