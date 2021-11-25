خبيرة تغذية تحدد فئة من المجتمع لا يمكنها تناول الليمون

2021/11/25 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأوضحت خبيرة التغذية الروسية ألكسندرا لابينا، الخصائص المفيدة متعددة الأوجه لليمون، فيما أشارت الى ما يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات. وقالت لابينا في تصريح صحفي: إن "الليمون يحسن الهضم، ويزيد الشهية، يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم، يخفف من التقلصات ويمنع تكوين الأورام السرطانية"، مبينة أن "الليمون يستخدم في معظم الحالات لمحاربة نزلات البرد والسعال.وهو أيضاً منتج مضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا".وأضافت خبيرة التغذية أنه "لا يمكن للجميع تناول الليمون.إنها مادة مسببة للحساسية (شيء يجب مراعاته لمن لديهم حساسية من الحمضيات)، ويجدر أيضاً التخلي عن الليمون في حالة الإصابة بأمراض الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي".

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