تخصيص الف دونم في البصرة لتوزيعها بين موظفي وزارة العدل

2021/11/25 | 10:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العدل سالار عبد الستار، اليوم الخميس، عن تخصيص محافظة البصرة الف دونم لتوزيعها بين موظفي الوزارة في المحافظة.وقال عبد الستار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إن “التنسيق بين الوزارة ومحافظ البصرة أثمر تخصيص الــف دونـــم فــي المـحـافـظـة لـتـوزيـعـهـا بين مـوظـفـي الـــــوزارة فــي بــغــداد ودوائــرهــا العدلية”.وأضاف، أن “الــــوزارة عـمـلـت عـلـى تـذلـيـل […]

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