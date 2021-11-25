الحشد يطلق عملية أمنية في ديالى

2021/11/25 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العملية تنفذ عبر ثلاثة محاور وبإسناد الصنوف الأخرى في قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وطيران الجيش.

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