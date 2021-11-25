الإطاحة بعصابة بارزة في بغداد – عاجل

2021/11/25 | 10:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن تمكنها من الإطاحة بعصابة لتسليبهم مئة واربعون مليون دينار من أحد المواطنين شمال شرق العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد أن استخبرت مفارز مكتب مكافحة اجرام القدس، مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة عن حادث تسليب لأحد المواطنين ضمن منطقة حي اور من قبل عصابة مسلحة تتألف من ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون عجلة من نوع (كيا سورنتو ابيض اللون) وتسليب مبلغ مالي قدره (140 مليون دينار عراقي) منه بالاكراه بعد تعقبه منذ استلامه المبلغ من المصرف الى محل الحادث وهروب الجناة الى جهة مجهولة".وأضاف، إنه "على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وجمع كل ما له مساس بالجريمة بغية التوصل الى الجناة والقبض عليهم، مبينا انه بعد التحري والتعقب الميداني وخلال وقت قياسي تم التوصل إلى الجناة حيث تم القبض على أحد المتهمين بعد تحديد مكان تواجده في مدينة الكوت بعد هروبه من بغداد".وتابع البيان، "كما تم القبض على المتهم الثاني ضمن منطقة الحسينية بالاشتراك مع مفارز مكتب مكافحة اجرام الزهور وبعد تصادمه مع المفارز القابضة، هذا وقد تم القبض على المتهم الثالث في منطقة الكرادة من خلال نصب كمين محكم للمتهم بالاشتراك مع مفارز مكتب مكافحة اجرام الكرادة حيث تم ضبط العجلة مع الأسلحة المستخدمة بالحادث بحوزتهم".

وأشار إلى إنه، "دونت أقوال المتهمين ابتدائيا وقضائيا بالتفصيل وحسب الادوار في العمليه واجري كشف الدلالة للمتهمين وجاء مطابقاً للحقيقة والواقع".واكد البيان، أن "المتهمين من أرباب السوابق وسبق وان تم اخلاء سبيلهم بالعفو العام الاخير عن محكوميات بحوادث تسليب سابقة ، لافتا الى انه تم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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