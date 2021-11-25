روسيا تطلق مركبة عسكرية إلى الفضاء

2021/11/25 | 10:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس، إطلاق مركبة عسكرية إلى الفضاء.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع، في بيان، إطلاق صاروخ “سويوز – 2.1 ب”، يحمل مركبة عسكرية إلى الفضاء بنجاح.

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