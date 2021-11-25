2021/11/25 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أثار خبر اتهام شقيقة ميغان ماركل بخداع العائلة المالكة الجدل في الساعات الأخيرة، وذلك في حديث لها مع أحد المجلّات البريطانيّة المشهورة، موضحة بأنّها وضعت خطّة قبل زواجها بالأمير هاري.سامنتا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شقيقة ميغان ماركل تتّهمها بخداع العائلة المالكة..



وهذا ما كانت تخطط له المركز الخبري الوطني.

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