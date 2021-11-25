مصر تجذب لوحدها 15% من الاستثمارات الاجنبية في افريقيا

2021/11/25 | 10:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف تقرير مناخ الاستثمار الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر استحوذت على أكبر الاستثمارات الاجنبية القادمة إلى افريقيا، وأكبر متلقى للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا فى عام 2020، حيث استحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.

وقد تلقت مصر 5.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020، بما يمثل 14.5% من 40.5 مليار دولار تم استثمارها في المنطقة في ذلك العام، وفقًا للتقرير.

وجاءت فى المرتبة الثانية لتتلقى 19.9 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار العام، و كانت مصر الوجهة الرائدة للاستثمار الأجنبي المباشر فى المنطقة لمدة خمس سنوات متتالية، حيث بلغت استثماراتها ما يقرب من 124.5 مليار دولار.

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