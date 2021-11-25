وزير النفط العراقي: حقل الرميلة يشكل ثلث إنتاج العراق من النفط

2021/11/25 | 10:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، أمس الأربعاء، تأسيس شركة البصرة للطاقة، فيما أشار إلى أن حقل الرميلة يمثل ثلث إنتاج العراق من النفط.وقال عبد الجبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): "اليوم نعلن تأسيس شركة البصرة للطاقة بقرار عراقي …

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