تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين تركيا والإمارات

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت تركيا والإمارات، أمس الأربعاء،

على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة، خلال

زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل

نهيان، إلى تركيا.

وتم توقيع الاتفاقيات بحضور الرئيس

التركي رجب طيب أردوغان.



وجرى التو

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