2021/11/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس/، مع

انتظار المستثمرين لرؤية كيف سيرد كبار

منتجي الخام على إفراج طارئ للنفط من

الاحتياطيات لدى دول من كبار

المستهلكين، بهدف تهدئة السوق.

وهبطت العقود الآجلة لخام "غرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يهبط انتظارا لرد "أوبك+" على الإفراج عن كميات من الاحتياطيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يهبط انتظارا لرد "أوبك+" على الإفراج عن كميات من الاحتياطيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).