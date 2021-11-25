كورونا.. سيئول تسجل رقما قياسيا جديدا بعدد الإصابات

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت العاصمة الكورية الجنوبية ، اليوم

الخميس، أعلى حصيلة يومية لها لعدد

الإصابات بفيروس كورونا منذ تفشي

الوباء.

وأفاد مسؤولون صحيون، بأن عاصمة كوريا

الجنوبية سجلت 1,760 إصابة جديدة بفيروس

كورونا المس

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