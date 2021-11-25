قوة خاصة قادمة من بغداد تلاحق 5 اهداف هامة في

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر حكومي، الخميس، عن مداهمة مباغتة لبساتين في عبارة ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم)، ان" قوة خاصة قادمة من بغداد داهمت بشكل مباغت عدة بساتين زراعية شرقي ناحية العبارة لتعقب 5 أهدف مهمة اغلبها مرتبطة بداعش".

واضاف المصدر، ان "العملية تأتي في إطار سعي لإنهاء خطر الخلايا الارهابية والشبكات المرتبطة بالجريمة لمنظمة في ريف العبارة وقراه خاصة مع الخروقات المتكررة في الاشهر الأخيرة"، لافتا الى ان العملية تجري وفق اهداف محددة جدا من خلال غرفة عمليات مصغرة".

وأشار المصدر الى ان "العملية هي 8 من نوعها خلال 3 اسابيع في قاطع ريف العبارة التي تنفذها قوات خاصة قادمة من بغداد".

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