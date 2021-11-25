السليمانية.. اعتقال مراسل تلفزيوني واختفاء آخر ومصور خلال تغطيتهم الإحتجاجات

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانيةافادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، اليوم الخميس، باعتقال مراسل تلفزيوني واختفاء مراسل ومصور اخرين خلال تغطيتهم الاحتجاجات في السليمانية.ونقلت الجمعية عن المسؤول الفني لقناة البغدادية، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "تم اعتقال مراسل القناة في السليمانية عباس الاركوازي اثناء اداء مهامه الخاصة بتغطية احتجاحات الطلبة في السليمانية ، عصر الاربعاء".واضاف المسؤول الفني، ان "عناصر القوة الامنية التي اعتقلت المراسل، قامت باقتياده الى جهة مجهولة، ولم تطلق سراحه حتى لحظة كتابة هذا البيان"، لافتا الى "عدم تحديد الجهة التي اقدمت على اعتقال المراسل حتى اللحظة".وفي سياق متصل، اكدت وكالة روژ نيوز الاخبارية اختفاء مراسلها "برهم لطيف" والمصور "بروا اسعد" بعد ذهابهما في تغطية خاصة للاحتجاجات في السليمانية.واكد البيان، ان "المراسل والمصور مفقودان منذ المساء، ولم يتم الحصول حتى الان على اي معلومات عنهما".واشار الى ان "شهود عيان افادوا عن اقتيادهما من قبل قوة امنية، دون ان تعرف الوكالة الجهة المسؤولة عن الاعتقال".وذكر البيان ان "القوات الامنية صادرت امس كاميرا مصورهم بروا، وهوياته التعريفية، وبعد وساطات، استرجع الكاميرا، في حين بقيت المعدات الأخرى بحوزتهم".وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، "اعتقال الصحفيين المتواصل"، عادة اعتقال الكوادر الصحفية "انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في الاقليم، ومخالفة دستورية واضحة". وطالبت الجمعية، الاجهزة الأمنية ب "تحديد مكان اعتقال الصحفيين، واطلاق سراحهم على الفور، والكف عن عملية الترهيب التي تمارسها من خلال الاعتقال والاحتجاز بحق الصحفيين، ومنعهم من اداء مهامهم، والامتثال للدستور".واعربت ، عن "استغرابها ازاء الصمت المطبق من قبل الحكومة الاتحادية ازاء ماتقوم به سلطات الاقليم من ملاحقة واعتقال الصحفيين، فضلا عن عرقلة عملهم ومنعهم تغطية الاحتجاجات، بل مصادرة معداتهم".

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