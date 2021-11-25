التربية : لسنا مسؤولين عن تلقيح الطلبة من عدمه

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التربية عدم مسؤوليتها عن تلقيح الطلبة من عدمه.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق لصحيفة / الصباح / شبه الرسمية :" ان الوزارة غير مسؤولة عن تلقيح الطلبة من عدمه ، لانه اجراء خاص بهم وشخصي ولا توجد اية محاسبة من قبل المدرسة على ذلك".ونفى اتخاذ الوزارة اجراءات تمنع طلبة المراحل الثانوية غير الملقحين من الدخول الى المدارس.واوضح ان : الوزارة تشجع على الدوام الحضوري في المدارس، بتطبيق الاجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا./انتهى3

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