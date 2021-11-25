نجاح متميز لطلبة العراق في مبادرة الموهوبين العرب

2021/11/25 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن طلبة العراق المشاركون في مبادرة الموهوبين العرب ، التي اطلقتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم / الالكسو، بالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع ، من تحقيق النجاح بعد خوضهم منافسات علمية جرت مع طلبة من الدول العربية.ووصف وزير التربية علي حميد الدليمي / حسب بيان للوزارة / هذه التجربة التي مارسها طلبتنا ..بالمهمة واعادت الثقة لهم وبمكانة العراق العلمية.واشاد بتميز طلبتنا من خلال الدخول في منافسات دولية مع مجموعة من الدول العربية عبر أنظمة اختبار الكترونية (عن بُعد) تحدث لأول مرة ، وقد حققوا فيها نتائج سارة تعطي الأمل بوجود جيلٍ عراقي واع ومتمكن بامكانه تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات والوقوف ضمن المراتب الاولى دوليا في الجوانب العلمية والتكنلوجيا.من جهته قال مسؤول الشعبة العربية والمنسق الوطني لمبادرة الموهوبين العرب وسام هاشم فالح :" ان هناك بحدود 40 طالباً من مختلف مديريات التربية ، تم تسجيلهم وفق استمارات الكترونية معدة من قبل المؤسسة ".يذكر ان المبادرة تهدف الى نشر ثقافة الموهبة ودعم ورعاية الموهوبين في العالم العربي ومواصلة اكتشافهم وبناء قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة ./انتهى3

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