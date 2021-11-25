الإطاحة بعنصرين من داعش في الموصل

2021/11/25 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الخميس، من الإطاحة بعنصرين من داعش في مدينة الموصل.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان " قوة من مديرية الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي نجحت من الإطاحة بعنصرين من داعش في مدينة الموصل في محافظة نينوى".

وأضافت أن "العنصرين كانا يعملان الإرهابيان في مضافات داعش ضمن ما يعرف بقاطع مدينة الموصل"، مبيناً أن " عملية الاعتقال جرت بعد استحصال الموافقات الرسمية من قبل القاضي المختص بقضايا الحشد الشعبي وبالتعاون مع القوات الماسكة ضمن محافظة نينوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى ان " قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها النوعية والاستباقية في ضرب اوكار الارهاب وافشال مخططاته الخائبة الرامية لزعزعة الامن والاستقرار ومحاولاته اليائسة للتأثير على المكتسبات الامنية المتحققة".

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