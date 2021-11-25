تتحرك مثل دوّار الشمس.. تنتج أشجار الطاقة هذه بإكسبو 2020 طاقة تكفي لـ300 ألف منزل بدبي

2021/11/25 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنبثق الهياكل المرتفعة لأشجار الطاقة بشكل شامخ نحو السماء حول جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي في مشهدٍ وكأنه غابة.واستوحي تصميم هذه الهياكل من شجرة التنين في جزيرة سقطرى، وهي تتميز بألواح شمسية تساعدها على توليد، وجمع، وتخزين الطاقة.

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