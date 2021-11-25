توضيح هام من التربية بشأن الطلبة غير الملقحين

2021/11/25 | 11:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، اليوم الخميس،

اتخاذ اجراءات تمنع طلبة المراحل

الثانوية غير الملقحين من الدخول الى

المدارس، بينما سمحت للتحويل بين

الفرعين الاحيائي والتطبيقي من دون

اختبار علمي.

وقال المتحدث الرسمي

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